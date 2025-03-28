Государственно-частное партнерство в сфере ТКО обсудили на стратсессии в Нижнем Новгороде

И.о. замгендиректора по инвестиционному развитию-руководитель департамента государственно-частного партнерства Российского экологического оператора Александра Голованова выступила с докладом на Межрегиональной стратегической сессии «Государственно-частное партнерство, концессионные соглашения и тарифное регулирование». Мероприятие проходило 26 марта в Нижнем Новгороде.

В рамках модерации секции «ГЧП в сфере ТКО» она рассказала о мерах поддержки, которые оказывает публично-правовая компания отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Также с докладом «Актуальные вопросы согласования с антимонопольным органом изменений условий концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО» выступил начальник отдела Управления регулирования жилищно-коммунального хозяйства УФАС России Рустам Алибегов.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Корпорация развития Нижегородской области» Артур Закиров выступил с рядом предложений по изменениям в законодательство о концессионных соглашениях. Наиболее оживленная дискуссия сложилась среди участников секции в отношении формирования и утверждения тарифов, согласования УФАС изменения существенных условий концессии, формирования стоимости объекта в отсутствие проектной документации. По итогам мероприятия участники сформулировали предложения по совершенствованию законодательства в части проблемных вопросов, которые будут вынесены на рассмотрение комиссии Государственного совета по направлению «Экологическое благополучие».

В стратегической сессии также приняли участие представители УФАС России Пензенской, Оренбургской и Ульяновской областей, Республик Татарстан и Мордовия, АО «Корпорация развития Нижегородской области», АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», АО «Ситиматик», РТС Нижегородской области и других служб по финансам и тарифам.