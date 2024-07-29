Гостями выставки «Зеленый квадрат» на Тавриде стали свыше 10 тысяч человек
Посетителями выставки «Зеленый квадрат» Российского экологического оператора на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» стали более 10 700 человек.
«В начале этого года РЭО совместно с арт-кластером „Таврида“ организовал конкурс „Зеленый квадрат“, направленный на популяризацию раздельного сбора и переработки отходов, принципов экономики замкнутого цикла и осознанного потребления. Мы получили 561 заявку на конкурс и отобрали 53 эскиза и фотографий готовых работ. Их авторы отправились на образовательную программу Академии „Меганом“ арт-кластера, где было создано 30 арт-объектов. Все они были выставлены на площадке „Тавриды.АРТ“, работы финалистов увидели свыше 10 700 человек», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Половина работ, созданных в рамках «Меганома», — 16 арт-объектов — также выставлялись на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в марте этого года.
«И вот теперь, работы вернулись в Крым и вместе с остальными арт-объектами вошли в большую выставку „Зеленого квадрата“. Множество участников фестиваля через искусство могли увидеть, какое влияние оказывает человек на окружающую среду, а также задуматься о личном вкладе в защиту экологии», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
На данный момент выставка «Зеленого квадрата» экспонируется в арт-резиденции в городе Судак и в университете «Меганом».
Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» проходил с 26 по 28 июля в Республике Крым.