Гости Зеленой Премии смогут исполнить мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»

Российский экологический оператор установит елку желаний в рамках церемонии награждения на Зеленой Премии 10 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве.

«Для нас поддержка акции «Елка желаний» в рамках Зеленой Премии — это не просто традиция, а настоящая миссия сердца. Каждый гость нашего мероприятия получает уникальную возможность подарить частичку своего тепла и заботы тем, кому они так необходимы. Для нас это очень важно — ведь мы всегда говорим, что даже самый маленький шаг способен изменить чью-то жизнь к лучшему», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего будет порядка 70 материальных желаний разного номинала от 1500 до 30 тысяч рублей со всей России.

«За 6 лет проведения акции «Елка желаний» удалось исполнить мечты 213 тысяч детей по всей России. Только представьте — эти дети, которые особенно нуждаются в нашей поддержке, стали чуточку счастливее благодаря тому, что кто-то из нас решил поделиться с ними добром. Нам приятно осознавать, что такими волшебниками для детей могут стать гости нашей Зеленой Премии», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Всероссийскую акцию «Елка желаний» проводит Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Акция продлится с 5 декабря до 28 февраля 2025 года. В ней могут участвовать как представители государственных учреждений, так и коммерческих организаций, частные лица. Подать заявку на участие можно через официальный сайт акции елкажеланий.рф.

Напомним, Группа ЭкоЛайн стала партнером номинации «Студенчество», Госкорпорация «Росатом» — «Экологическое предпринимательство», ООО «Экомашгрупп» — «Экологические лидеры», ООО «Хартия» — «Экологическая семья», ПАО Сбербанк — «Инициативы отраслевых компаний».

Подробнее о Зеленой Премии можно узнать по ссылке на сайте проекта.