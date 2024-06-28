Гости Дня молодежи на ВДНХ научатся перерабатывать пластик в «Зеленом фургоне»

Мастерская переработки «Зеленый фургон» откроется при поддержке Российского экологического оператора 29 июня в День молодежи на ВДНХ. Посетители смогут переработать отходы в сувениры.

«Мастерская переработки пользуется большой популярностью на мероприятиях. Посетители могут не просто увидеть, как из отхода получается новая продукция, но узнать о принципах экономики замкнутого цикла, какой вклад они сами могут внести в ее формирование и защиту окружающей среды», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

День молодежи пройдет в 35 регионах России в субботу, 29 июня. В Москве пройдут мероприятия на ВДНХ, включая передвижную мастерскую переработки «Зеленый фургон».

«Посетители мастерской смогут покрутить педали велошредера, переработать пластиковые крышки в сувениры, и в целом увидеть полный цикл утилизации», — добавил сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Мастерская будет открыта с 10:00 до 21:00 и расположится в аллее перед павильоном № 75. Бесплатный билет на День молодежи можно получить здесь.