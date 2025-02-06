Главный синоптик Санкт-Петербурга Колесов: жителей Северной столицы ожидает сухая и слабоморозная погода

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заметил, что в прошедшие дни температура воздуха в городе была ниже нормы. Но скоро ситуация изменится, и температура вновь станет выше средних значений. Специалиста процитировал «ФедералПресс» .

«Погода в нашем регионе ожидается самая благоприятная, сухая и слабоморозная», — уточнил Колесов.

В городе будет солнечно. Ночью температура опустится до −10, а днем будет около −1. Сейчас в Санкт-Петербурге идет снег, но скоро осадки прекратятся. СМИ добавило, что в пятницу осадков не предвидится.