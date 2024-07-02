Главе РЭО вручили памятную медаль партнера ВФМ

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев получил памятную медаль партнера Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Награждение состоялось 29 июня в День молодежи на ВДНХ в Москве. Медали вручал первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, председатель Организационного комитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко.

«РЭО выступал спонсором „чистого будущего“ ВФМ-2024. Именно на полях ВФМ мы торжественно объявили о запуске международной арт-группы „Зеленый квадрат“. В нее вошли почетные участники ВФМ-2024 — признанные художники из Марокко, Кот-д’Ивуара и Китая. Площадка ВФМ дает большой спектр возможностей для молодежи, в том числе для той, которая стремится внести свой вклад в экологическое будущее нашей планеты», — отметил Денис Буцаев.

На фестивале РЭО организовал выставку арт-объектов зарубежных художников и финалистов конкурса «Зеленый квадрат». В рамках партнерства РЭО провел арт-сессию и организовал мастерскую переработки «Зеленый фургон».

Фестиваль, который проходил с 1 по 7 марта в Сириусе, посетили молодые люди из 190 стран мира, 13 иностранных министров и 40 зарубежных амбассадоров. В подготовке мероприятия участвовали 95 национальных подготовительных комитетов из 112 стран и 500 организаций из-за рубежа.

На фестивале было устроено более 1200 мероприятий, включая образовательные, спортивные, культурные и полезные события.