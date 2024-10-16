Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала идею открыть экологический летний лагерь

На встрече с участниками Всероссийского детского экологического форума в Челябинске глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько молодежных инициатив. Среди них была идея 14-летнего Андрея Микуленко из Луганской народной республики об открытии летнего лагеря премии «Экология — дело каждого» в Москве.

«Это отличная идея. Здорово, что мы мыслим одинаково. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнерами — одним из ведущих вузов страны — возможность открыть на их базе летний лагерь для активных участников премии, кому уже исполнилось 18 лет. Это будет уникальная школа, где студенты из разных уголков России и даже разных стран могли бы увидеться, обменяться опытом, предложить свои идеи, обсудить совместные проекты», — подчеркнула Радионова.

Она также выразила благодарность Андрею Микуленко за идею летнего лагеря, отметив, что предложение рассмотрят в будущем. Помимо этого, на форуме глава Росприроднадзора рассказала, как современные технологии, включая искусственный интеллект, помогают решать экологические задачи, подчеркнув, что они являются инструментами в руках специалистов. Радионова поблагодарила участников премии за творческий подход к экопросвещению. Напомним, Челябинская область заняла в 2023 году второе место в рейтинге по количеству заявок на премию.

Форум, организованный Фондом поддержки экологических инициатив «Компас» и министерством экологии Челябинской области, проходит во второй раз. В этом году его разделили на два этапа: онлайн и очный. Участниками первого тура стали представители 89 регионов России. Во второй этап прошли представители 51 региона.

Премия «Экология — дело каждого» присуждается за проекты, направленные на сохранение природы. В ней могут участвовать как дети, так и взрослые. Пятый юбилейный сезон премии стартовал 1 августа 2024 года, прием заявок продлится до 1 апреля 2025 года.