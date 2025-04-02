Глава «Ресурса» провела лекцию для бакалавров базовой кафедры РЭО в Плехановском университете

Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова прочитала лекцию для бакалавров базовой кафедры Российского экологического оператора в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Открытая лекция «Экология как важнейшая составляющая — от целей устойчивого развития до нацпроектов. Принципы и подходы к реализации федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ состоялась 1 апреля.

«Этой лекции мы хотели расширить масштаб восприятия профессии эколога и личной карьерной траектории, показать востребованность профильных специалистов в различных сферах. Конечно, поговорили о гринвошинге, маркетинге и экопросвещении. А в завершении лекции ребята познакомились с примером экопросвещения — Енотом из ставшего популярным ролика Ассоциации», — сообщила Валерия Гулимова.

Глава «Ресурса» также рассказала о регулировании экологических вопросов в России, роли национальных проектов, задачах федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и его связи с ранее существовавшими федпроектами «Комплексная система по обращению с ТКО», «Обращение с отходами I–II класса опасности».

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.