Глава РЭО встретился с семьями-экоактивистами в День семьи, любви и верности

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев встретился с семьями — экологическими активистами. Встреча прошла 8 июля 2024 года в День семьи, любви и верности на площадке эколого-просветительского центра «Яуза» в Москве.

«Семья — важный механизм формирования экологической культуры, ведь именно в ней зарождаются экологические привычки, которые затем передаются из поколения в поколение. Чем больше семей будут взращивать внутри себя экопривычки, тем успешнее будет реализовываться и реформа отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также формироваться экономика замкнутого цикла в нашей стране. Мы всегда рады поддержать экоактивистов, будь то лидеры организаций или целые семьи», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На встрече, прошедшей в формате чаепития, глава РЭО рассказал о новой номинации Зеленой премии «Экологическая семья», в рамках которой экологически активные семьи смогут заявить о себе и рассчитывать на поддержку.

В чаепитии приняли участие семья Гуляевых из города Череповец, семья Чистопашиных из Санкт-Петербурга и семья Дординых из Новокузнецка.

Андрей Гуляев — экоактивист, путешественник, основатель и руководитель общественного некоммерческого негосударственного проекта по озеленению Череповца «Народная роща», председатель регионального отделения Всероссийского экологического движения «Экосистема». На встрече вместе с ним присутствовали его дочки Милада (9 лет) и Яромила (11 лет).

Алексей Чистопашин — социальный предприниматель, экоблогер, создатель онлайн-курсов, экологический спикер, в мероприятии с ним приняли участие его жена Александра, сыновья Иван (9 лет), дочери Дария (13 лет) и Христина (16 лет).

Вадим Дордин — руководитель проектов в экоцентре «ГАЗОН», организатор экологических акций и мероприятий, участник проекта «Эконаставники», победитель областного конкурса «Семья. Экология. Культура». На встречу Вадим пришел с женой Анной и сыновьями Глебом (6 лет) и Григорием (4 года).

Помимо чаепития для участников мероприятия провели экскурсию по экспозиции эколого-просветительского центра «Яуза», а также провели химический мастер-класс.