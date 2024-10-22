«В Дагестане идет активная стадия строительства трех объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Одним из них является мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе, строительная готовность объекта — 58%. Его мощность обработки составит 200 тысяч тонн в год, утилизации — 111 тысяч тонн», — сообщил Денис Буцаев.

На объект получено положительное заключение главной государственной экспертизы (ГГЭ). Проводятся работы по монтажу основного технологического оборудования и монтаж кровли здания комплекса.

«Мы сегодня ознакомились с ходом строительства мусоросортировочного комплекса и можем сравнить увиденное с тем, что мы хотим получить на завершающем этапе, оценить объем работы, который был проделан в регионе по созданию новой системы обращения с ТКО. Этот объект будет обслуживать южную зону республики. Современный комплекс позволит обеспечить полный цикл движения отходов, образующихся в этой зоне. Мы увидели масштаб работ, проведенных на строительной площадке. Вся техника и оборудование, которые необходимы для функционирования завода, законтрактованы, большая часть уже находится на площадке», — отметил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Планируемые сроки ввода объекта в эксплуатацию — первая половина 2025 года.