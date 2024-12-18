Глава РЭО рассказал о важности изменений РОП на деловом завтраке «Ресурса»

«За 2023–2024 годы произошли тектонические сдвиги. На мой взгляд, это было крайне показательным с точки зрения того, что будет с РОП. Если бы не произошло тех изменений, то на РОП как на механизме можно было бы поставить крест. Он формально существовал бы какой-то промежуток времени и потом ушел бы. Но государство приняло решение, что финансирование отрасли через РОП будет продолжаться. И то, что инициатива получила поддержку и со стороны президента, и правительства, это успех в том числе экспертного общества, которое убедило в том, что не существует тех рисков, о которых говорили, и что больше рисков несет невведение изменений в РОП, чем последствия от них», — отметил глава РЭО.

Темой делового завтрака стал «РОП 2015–2015. Что дали 10 лет. Как идут изменения». Провести реформу РОП в 2020 году поручил Президент РФ. В 2023 году был принят пакет поправок в ряд законов, который получил публичное название «Закон о РОП». Документом предусмотрено постепенное введение ответственности за переработку отходов для всей производимой упаковки: за 55% упаковки — в 2025 году, за 75% — в 2026 году и с 2027 года — для всей упаковки.

Уже с 2025 года предусматривается повышение ставок экосбора на 15% по отношению к 2024 году, в 2026 году — на 8% по отношению к 2025 году и в 2027 году — на 4% по отношению к 2026 году.

В этом году также заработал реестр утилизаторов. Только с этими утилизаторами из реестра можно заключать прямые договоры в рамках системы РОП. Сейчас в нем 71 утилизатор.

В первую очередь экосбор пойдет на создание 5,5 млн тонн мощностей утилизации отходов от использования товаров. Также средства экосбора могут быть направлены на приобретение контейнеров для организации раздельного накопления отходов и компенсацию затрат утилизаторов. Для этого разработана методика расчета экосбора — к базовой ставке могут добавляться коэффициенты экологичности. Чем легче перерабатывается упаковка, тем ниже коэффициент. Таким образом бизнес получает стимул использовать экологичную упаковку и снижать количество неперерабатываемых отходов на полигонах.

«Ассоциация видит свою роль в выстраивании взаимовыгодных партнерских цепочек для компаний всего жизненного цикла товара или упаковки. Сегодня и те, кто по закону подпадает под экологический сбор (это и есть инструмент РОП), и те, кто является переработчиком, говорят о задачах выстраивания стабильного потока вторичных ресурсов. Речь о связке, над которой мы работаем, — региональные операторы — комплексы обработки отходов, и прежде всего, современные сортировки — добросовестные утилизаторы. Новая роль и место каждого из звеньев поможет достичь показателей федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, которые вступают в силу с 2025 года. Не ждем, а готовимся — это наш принцип», — подчеркнула исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

В мероприятии приняли участие ООО «Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг», АО «Упаковочные системы», ООО «Сибстекло», ООО «Экостиль», ООО «Экоцифра», ООО «Эколайн», ООО «Магнит», АО «Георг полимер», ООО «Полипластик», АО «Технониколь» и другие компании — члены и партнеры Ассоциации из многих регионов России.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.