Глава РЭО рассказал о перспективах использования альтернативного топлива

«В чем основная проблема энергетической утилизации? Она заключается в дороговизне. Стоимость строительства энергетического объекта по утилизации отходов в 11 раз дороже, чем классическая ТЭЦ. В свою очередь, материальная утилизация — это возврат в экономический оборот всех ресурсов и материалов, которые мы тратим на производство всего, что потребляем. Именно поэтому все страны очень сбалансированно подходят к возможности использования энергетической утилизации. В последнее время с развитием технологий в большинстве стран мира работа в части использования отходов в виде сырья для производства новой продукции ведется интенсивно. А материальная утилизация является концепцией, краеугольным камнем всей системы устойчивого развития и возобновляемых ресурсов. Все, что мы можем взять у природы и использовать для экономического развития, является путем линейной модели экономики, а мы переходим к циклической, и приходится думать над тем, чтобы сырьевая база возобновлялась из отходов. Именно поэтому энергетическая утилизация не пользуется такой популярностью», — сказал Денис Буцаев на пленарном заседании «Энергобаланс: риски, вызовы и возможности».

В мире энергетическая утилизация не сильно развита. В Финляндии она находится на уровне 58% от всей системы обращения с отходами, во Франции и Германии — 30–40%, в США — до 15%, в Индии и Китае, несмотря на работу в этом направлении, тоже не превышает 15%. «Почему? Потому что на самом деле из отходов производить энергетику дорого и неэффективно», — отметил глава РЭО.

В качестве яркого примера он привел проект Сибура, когда один и тот же пластик можно использовать как минимум несколько десятков раз путем возвращения его в экономический оборот.

Если говорить об энергетической ценности отхода, то она невысокая и по калорийности примерно равняется низкопробным видам экологического топлива. При этом после материальной утилизации из хвостов можно получать альтернативный вид топлива. Это технология РДФ, суть которой заключается в том, что отбирается все то, что уже не может быть использовано в силу разных причин. Например, многофракционные вещи, либо сильно загрязненные фракции. Из них готовятся брикеты, похожие на те, что используются при отходах лесной промышленности.

«В этих видах альтернативного топлива используются классические системы энергетического сжигания, то есть мы строим не специальные заводы, а используем обычную котельную, которая может принимать альтернативное топливо. Более того, у нас есть ГОСТ, который мы зарегистрировали в этом году по альтернативным видам топлива, который позволяет всем существующим цементным заводам на территории России потреблять в качестве альтернативного вида топлива РДФ-топливо, это 1,5 миллиона тонн. Все металлургические заводы, включая крупные, также могут потреблять указанные виды топлива», — рассказал глава РЭО.

По его словам, единственное, что сдерживает использование альтернативного топлива от активного развития, это отсутствие технологий производства, доставки и использования альтернативного топлива. Под технологиями имеется в виду технологическая цепочка, при которой альтернативное топливо изготавливалось, транспортировалось и использовалось бы.

Речь также об экономических стимулах для использования такого топлива. Денис Буцаев упомянул законопроект, дискуссии по которому проходили на многих площадках. В нем говорится о необходимости использования денег экосбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) для компенсирования разницы между стоимостью, в том числе альтернативного топлива, по отношению к иным видам утилизации отходов.

«И к счастью, при поддержке президента и правительства ситуация действительно нормативно урегулирована. И все, кто будут использовать в том числе альтернативные виды топлива, будут иметь возможность получать компенсацию из экосбора для выравнивания разницы между транспортными расходами и стоимостью производства альтернативного топлива по отношению к оригинальным или изначальным видам топлива, которые они используют в своей производственной цепочке», — сказал Денис Буцаев.

Это нужно для того, чтобы сделать экологические проекты недорогими, а сравнительно одинаковыми по стоимости с проектам использования оригинальных видов и топлива, и сырья, указал глава РЭО.