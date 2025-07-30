Глава РЭО провела рабочее совещание с руководством Ингушетии

Генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова провела рабочее совещание с руководством Республики Ингушетия, посвященное ключевым вопросам развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Одной из тем обсуждения стал проект по строительству комплекса по обработке отходов (КПО) на основе концессионного соглашения.
«Создание современной инфраструктуры обращения с отходами — это неотъемлемая часть достижения национальных экологических целей, — отметила Ирина Тарасова по итогам визита в Ингушетию. — РЭО продолжит оказывать поддержку республике на всех этапах реализации проекта, включая подготовку концессионной документации, разработку финансовых моделей и организационное сопровождение».
Российский экологический оператор подтвердил готовность обеспечить методическое, юридическое и финансовое сопровождение проекта на всех этапах. Реализация КПО позволит существенно повысить уровень сортировки и переработки отходов в республике и сократить объемы захоронения.
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