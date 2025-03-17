Глава РЭО провел совещание по системе ТКО в Геленджике и осмотрел полигон под Новороссийском

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил 17 марта с рабочим визитом Краснодарский край. В ходе поездки глава РЭО обсудил с руководством региона проект реконструкции полигона под Новороссийском и его финансирование со стороны РЭО. Денис Буцаев также осмотрел полигон и провел оперативное совещание с заместителем губернатора Кубани Евгением Пергуном и мэром Новороссийска Андреем Кравченко.

«На совещании обсудили развитие отрасли ТКО и шаги для достижений целей нацпроекта, в частности реализацию проекта реконструкции полигона, благодаря которой доля захоронения ТКО в Новороссийской зоне деятельности регионального оператора будет снижена до менее 50%. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Финансирование может быть оказано со стороны РЭО. Также в ходе совещания обсудили ситуацию с возгоранием на полигоне и действия по недопущению повторения подобного рода инцидентов, определили ряд технических и административных решений», — сообщил Денис Буцаев.

Глава РЭО также посетил в ходе поездки Геленджик и обсудил с мэром города Алексеем Богодистовым и Пергуном работу системы обращения с ТКО. Отходы из Геленджика направляются на полигон в Новороссийске.

В Новороссийске создан оперативный штаб по тушению пожара на полигоне «Терра-Н». Распространение огня по телу полигона остановлено. Оставшиеся очаги огня будут ликвидированы в ближайшие несколько дней.

В тушении пожара на полигоне принимают участие 140 человек и 40 единиц техники, в том числе принадлежащей собственнику полигона и муниципалитету, а также техника из других районов. Для ликвидации возгорания отсыпано 23 000 кубометров грунта.

Мощность полигона в урочище горы Щелба составляет 160 тысяч тонн в год. На него поступают отходы из таких городов Кубани, как Новороссийск и Геленджик.