Глава РЭО провел рабочую встречу с Послом Китая

Фото: РЭО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики (КНР) в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй обсудили сотрудничество в области обращения с отходами. Встреча состоялась 2 июля в Москве.

«РЭО продолжает наращивать международное сотрудничество с дружественными странами. На прошедшей встрече с послом КНР обсудили обмен технологическим опытом в сфере обращения с отходами. Господин Посол выразил готовность поддерживать РЭО, в том числе для более широкого взаимодействия с профильными государственными и технологическими компаниями», — сообщил Денис Буцаев.

Стороны также обсудили реализацию совместных проектов с профильными китайскими компаниями в области переработки отходов на территории Российской Федерации и отметили необходимость использования площадок крупнейших международных мероприятий для продвижения идей устойчивого развития и принципов экономики замкнутого цикла.

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