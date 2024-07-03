Глава РЭО провел рабочую встречу с Послом Китая

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики (КНР) в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй обсудили сотрудничество в области обращения с отходами. Встреча состоялась 2 июля в Москве.

«РЭО продолжает наращивать международное сотрудничество с дружественными странами. На прошедшей встрече с послом КНР обсудили обмен технологическим опытом в сфере обращения с отходами. Господин Посол выразил готовность поддерживать РЭО, в том числе для более широкого взаимодействия с профильными государственными и технологическими компаниями», — сообщил Денис Буцаев.

Стороны также обсудили реализацию совместных проектов с профильными китайскими компаниями в области переработки отходов на территории Российской Федерации и отметили необходимость использования площадок крупнейших международных мероприятий для продвижения идей устойчивого развития и принципов экономики замкнутого цикла.