Глава РЭО провел рабочую встречу с губернатором провинции Себу Республики Филиппины

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с губернатором провинции Себу Республики Филиппины Гвендолин Фиел Гарсия. Диалог состоялся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На рабочей встрече обсудили с коллегами из Филиппин возможное сотрудничестве в области обращения с отходами. Мы видим заинтересованность во взаимодействии и опыте России в этой сфере», — сообщил Денис Буцаев.

На встрече также обсуждалась возможность двусторонних рабочих визитов в 2024 году.