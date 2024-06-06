Глава РЭО провел рабочую встречу с губернатором провинции Себу Республики Филиппины

Фото: РЭО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с губернатором провинции Себу Республики Филиппины Гвендолин Фиел Гарсия. Диалог состоялся на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На рабочей встрече обсудили с коллегами из Филиппин возможное сотрудничестве в области обращения с отходами. Мы видим заинтересованность во взаимодействии и опыте России в этой сфере», — сообщил Денис Буцаев.

На встрече также обсуждалась возможность двусторонних рабочих визитов в 2024 году.

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