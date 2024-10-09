Глава РЭО предложил увеличить финансирование образовательных программ по профессиям отрасли обращения с ТКО

В рамках РЭФ-2024 состоялась сессия «Роль университетов в обеспечении перехода к экономике замкнутого цикла», посвящённая кадрам. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев предложил увеличить стипендиальный фонд с целью привлечь больше молодых людей для обучения профессиям замкнутого цикла.

«Для построения экономики замкнутого цикла требуется много интеллектуальных ресурсов, поэтому мы создали Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В рамках него мы с ведущими вузами страны занимаемся подготовкой кадрового резерва. Сейчас мы хотим создавать нормотворческие и законодательные инициативы, связанные с изменением порядка финансирования. Во-первых, пришло время увеличивать софинансирование тех направлений обучения, где есть технологические партнёры. Второе — гранты необходимо распространять более широко для тех отраслей, которые правительство видит в качестве приоритетов. Необходим механизм долевого участия в грантах для этих направлений. Также мы понимаем, что для привлечения молодых людей необходимо увеличить стипендиальный фонд», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Денис Буцаев отметил важность получения содействия от Правительства для тех партнёров, которые финансово поддерживают образовательные программы, реализуемые Консорциумом. Речь про налоговые последствия: возможности зачёта финподдержки в качестве расходов на продвижение качества человеческого ресурса и материального капитала, освобождения от соответствующих налоговых отчислений и возможности отнесения на себестоимость.

«Нам важно понимать, что закрепление за определенной отраслью может носить в том числе и материальный стимул», — заключил Денис Буцаев.

Совместно с вузами-участниками Консорциума РЭО разрабатывает образовательные программы, которые смогли бы подготовить профессионалов отрасли обращения с отходами и «утолить» кадровый голод — он оценивается, по данным РЭО, в 90 тысяч на ближайшие три года, в перспективе пяти лет — около 300 тысяч рабочих мест непосредственно в отрасли. По словам Дениса Буцаева, если добавить смежные отрасли: это и логистика, и банковская сфера, и сфера услуг — то цифра может легко вырасти троекратно.

Между тем у молодежи все выше интерес к профессиям отрасли. Так, в этом году конкурс на бакалаврскую программу РЭО и РЭУ им. Г. В. Плеханова «Экология и экономика природопользования» составил практически десять человек на бюджетное место. Это говорит о высоком интересе молодёжи к профессиям в сфере экологии. Именно устранение кадрового голода в отрасли стало ключевой целью создания кафедры.

«Вуз в последнее время уделяет очень много внимания программам экологической направленности, устойчивого развития, „зелёным“ программам в области экономики и финансов. Роль Российского экологического оператора и лично Дениса Петровича переоценить невозможно — он возглавил базовую кафедру. На базовой кафедре мы сразу же сконцентрировали все основные программы, связанные с экологией и с экспертизой. И в этом году провели первые набор по экологии и экономике природопользования. Для нас это очень почетно и ценно. Приурочили старт этой группы к открытию лаборатории РЭО в новом корпусе Плехановского университета, где базируются партнерские лаборатории, и центральное место занимает Российский экологический оператор», — сказала Ксения Екимова, проректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Университет МИСИС также уделяет особое внимание повестке устойчивого развития.

«Ученые вуза создают новые материалы и технологии для осуществления перехода к „зеленой“ экономике, совместно с бизнес-партнерами разрабатываются образовательные программы по подготовке кадров для формирующейся отрасли, решения прикладных природоохранных задач. Российский экологический оператор — один из ключевых партнеров нашего университета. В 2021 году наша магистерская программа „Управление природоохранными инновациями“ получила спецприз „Экоконцепт“ конкурса „Зеленая премия“, в 2023 году совместно с РЭО мы запустили первую в стране магистратуру „Инженерные решения для экономики замкнутого цикла“, — рассказала Алевтина Черникова, ректор Национального исследовательского технологического университета „МИСиС“.

В 2024 году деловая программа РЭФ проходит 8–9 октября. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.