Глава РЭО предложил определить ответственных за доступ к контейнерным площадкам

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил указывать точное количество метров, которое должно быть расчищено на подъезде к контейнерным площадкам. Об этом он сообщил 29 мая во время парламентских слушаний в Совете Федерации.

«И следующая проблема — это проблема доступа к контейнерным площадкам. Я не случайно упомянул текущую зиму, которую мы прожили, она была снежной и сложной, а в некоторых субъектах особо сложной. И мы увидели, что несвоевременная очистка подъездных путей, в том числе во дворах, лишает возможности подъезда специальной техники к местам образования отходов. Исходя из этого, в некоторых случаях блокировалась работа региональных операторов в целых микрорайонах», — сказал глава РЭО.

Он указал на необходимость более жесткой координации служб, отвечающих за очистку территории, а именно коммунальных служб и региональных операторов. Важно четко разграничивать зоны ответственности за проблематику, связанную с невозможностью подъезда к контейнерным площадкам.

«Мне кажется, что это необходимо сделать, буквально прописав, какое количество метров до контейнерной площадки должно быть расчищено для того, чтобы исключить перебрасывание ответственности с одних на других. Сейчас регоператоры, отчасти правда, отчасти не совсем, рассказывают про невозможность подъезда, потому что не были очищены подъездные пути и сама контейнерная площадка. А коммунальщики рассказывают, что, условно, въезд во двор они очистили, а дальше была уже зона ответственности деятельности регионального оператора. Здесь, на мой взгляд, требуется также идентификация подходов», — добавил Денис Буцаев.

Такие проблемы в будущем могут начать рассматривать на базе федерального штаба по проблемам, связанным с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах. О его создании во время слушаний заявил председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. По его словам, ряд регионов создали региональные штабы по теме обращения с ТКО, так как вопрос является межведомственным и касается как муниципалитетов, так и региона, и целого ряда министерств.

«Я предлагаю, чтобы появился федеральный штаб по теме обращения с ТКО и с проблематикой в регионах. Для того, чтобы каждый регион был подключен, чтобы в этом штабе были не только представители природоохранного блока, но и заместитель министра строительства ЖКХ, представители надзорных ведомств, чтобы можно было выносить регионы, где есть проблематика. Чтобы мы вели рейтинг регионов не только по выполнению показателей, которые утверждены правительством, но и по количеству жалоб, состоянию контейнерных площадок», — сообщил Двойных.

Штаб будет действовать постоянно и станет единым координирующим механизмом. В него войдут сенаторы, депутаты Государственной Думы, туда также будут приглашать представителей регионов. Двойных обратился к Буцаеву и замглавы Минприроды РФ Дмитрию Тетенькину с просьбой подготовить предложения по данной структуре и формату ее работы.

«Считаю, что эта работа должна вестись постоянно до тех пор, пока не будет урегулирован последний вопрос и мы не сможем заявить, что мусорная реформа, объявленная в стране, проведена успешно, [до этого] штат должен работать. Уверен, что это будет эффективный качественный механизм», — добавил Двойных.

Парламентские слушания «Актуальные вопросы развития системы обращения с отходами производства и потребления» состоялись 29 мая в Совете Федерации. В них приняли участие представители органов власти, регионов и РЭО.