Глава РЭО посетила строящиеся мусоросортировочные комплексы в Дагестане

В Дагестане ведутся строительно-монтажные работы на мусоросортировочных комплексах в Карабудахкентском, Дербентском и Хасавюртовском районах.

Суммарная мощность переработки отходов составит 950 тысяч тонн в год. Запланированный период начала функционирования данных объектов — 2026 год. Места строительства осмотрела глава РЭО Ирина Тарасова. В составе делегации также присутствовали зампредседателя правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов и глава Министерства природных ресурсов и экологии региона Ратмир Расулов.

В комплекс, расположенный в Карабудахкентском районе, будут поступать отходы из центральной зоны, охватывающей Махачкалу, Каспийск и Буйнакск. Ежегодно на данном предприятии планируется перерабатывать 500 тысяч тонн отходов.

Комплекс в Дербентском районе возводится с целью обработки 200 тысяч тонн отходов в год.

На объекте, расположенном в Хасавюртовском районе, ежегодно будут перерабатывать 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

Предприятия будут принимать несортированные отходы для их дальнейшей обработки и извлечения вторичного сырья: пластмассы, металлов (как черных, так и цветных), стекла, картона и бумаги. Технологические линии оборудованы автоматическими системами вскрытия пакетов, роторными сортировщиками, а также воздушными, баллистическими и оптическими сепараторами для извлечения металлов. Вторичное сырье будет спрессовываться для последующей реализации предприятиям, занимающимся переработкой. Уже завершены работы по вводу в эксплуатацию и произведена пробная эксплуатация основных технических устройств.