Глава РЭО поддержал инициативу по созданию фонда для рекультивации полигонов
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев поддержал создание специализированного фонда для будущих поколений, которые смогут им воспользоваться для оплаты рекультивации полигонов. Инициативу озвучил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).
«Я горячо поддерживаю это предложение. Во-первых, оно действительно формирует тот источник [финансирования] рекультивации, который будет, наконец, перенесен из расходов бюджета в постоянно действующую систему работы с полигонным захоронением. Сейчас, не секрет, мы тратим большие деньги для того, чтобы убрать за собой за предыдущие промежутки времени. Нам нужно подумать, как это сделать в системном порядке, таким образом, чтобы мы не изымали в будущем эти деньги из налоговых поступлений, которые можно тратить на другие цели», — сказал Денис Буцаев.
Более того, если установить дополнительную плату за рекультивацию для региональных операторов, то это будет их стимулировать больше перерабатывать и меньше захоранивать отходы.
Идею о создании специализированного фонда губернатор Архангельской области озвучил на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».
«Мне кажется, уже точно назрел сегодня вопрос о создании какого-то целевого фонда для будущего поколения, который бы позволил уже сегодня, создавая инфраструктуру, собирать плату и чтобы это аккумулировалось на отдельном фонде. Чтобы потом эти деньги шли на рекультивацию и на переработку тех отходов, которые скопятся через десятилетия. Но об этом надо думать сегодня», — сообщил Александр Цыбульский.
В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.