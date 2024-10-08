Глава РЭО: отрасли ТКО требуется 300 тысяч кадров в ближайшие 5 лет

Для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) потребуется 300 тысяч кадров в ближайшие пять лет. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на пленарной сессии «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности» Молодежного дня, который проходит в рамках Российского экологического форума (РЭФ) 7 октября.

«Если говорить про кадровый голод, то в нашей отрасли он особенно заметен. Мы оцениваем его фактически в 90 тысяч на ближайшие три года, а если говорить о пятилетней перспективе, то эта цифра около 300 тысяч непосредственно занятых в нашей отрасли. А если говорить про смежные отрасли, это и логистика, и банковская сфера, и сфера услуг, то это цифра может быть легко увеличена троекратно. И наша отрасль является фактически всеядной. Мы заинтересованы в специалистах любого направления, начиная с юристов, о которых мы сегодня уже говорили, и заканчивая узкопрофильными специалистами, это и технологи, и методологи, и многие другие», — сказал Денис Буцаев.

Он подчеркнул, что для РЭО молодежная аудитория является одним из наиболее важных элементов работы над реформой отрасли обращения с ТКО. Поэтому компания поддерживает многие инициативы, связанные с молодежью. В 2021 году был основан Консорциум «Экономика замкнутого цикла», в который уже входит более 35 вузов и большое количество компаний. В более чем 10 вузах созданы профильные кафедры, в некоторых есть возможность учиться бесплатно, созданы бюджетные места.

Также РЭО разрабатывает методические материалы для педагогического состава, который занимается воспитанием молодых кадров.

Совместно с Росмолодежью РЭО реализует проект по экологизации форумной линейки. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров поблагодарил коллег из РЭО и рассказал, что в их линейке уже более 40 форумов. Более того, экологизация вышла за пределы форумов Росмолодежи. Теперь агентство и РЭО выступают в качестве консалтеров по экологичной организации других форумов.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что в последнее время появился тренд на экологические профессии, а люди стали больше интересоваться темой экологии.

«Все специальности важны и все нужны. Действительно последние годы происходит существенный тренд. Самые популярные были юристы и экономисты, а сейчас все больше становится популярными научные специальности, к которым относятся и экологические. Мы как АНО „Национальные приоритеты“, оператор десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом, тоже мониторим вместе с Минобрнауки эту тему, поэтому вклад есть, я думаю, что это наш общий вклад. Здесь вы видите на слайде „Экология глазами россиян“ — 82% людей отмечает увеличение внимания и государства, и в целом общественных движений к теме экологии», — рассказала Малявина.

Директор ФГБОУ ДО ФЦДО, кандидат экономических наук Игорь Козин рассказал о деятельности центра по разработке методических рекомендаций, образовательных общеразвивающих программ для детей в сфере экологии, а также учебно-методического комплекса по проведению внеурочной деятельности, презентации, ролики.

На сессии также выступил председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Он затронул проблему отходов органики и предложил создать сеть пунктов сбора еды, которую можно было бы передавать в фонды социальной помощи нуждающимся. Денис Буцаев поддержал инициативу и выразил готовность РЭО принимать участие в создании подобной инфраструктуры.