Глава РЭО обсудил с врио губернатора Калининградской области развитие системы обращения с ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и врио губернатора Алексей Беспрозванных провели 3 сентября рабочее совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Калининградской области.

«Реализация перспективных проектов позволит полностью выполнить показатели Национального проекта. По инвестиционным проектам РЭО будет готов оказать финансовую поддержку в размере до 95% от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы, по объектам ликвидации объектов накопленного ущерба окажем всю необходимую методологическую поддержку», — сообщил Денис Буцаев.

В ходе встречи стороны обсудили дорожную карту основных мероприятий в сфере обращения с ТКО. Особое внимание будет уделено участию в этой работе экологического сообщества и активистов. Проекты по модернизации полигонов и строительству мусоросортировочных мощностей позволят обработать и обеспечить долю утилизации более 50% образующихся на территории региона ТКО в части формирования экономики замкнутого цикла.

Алексей Беспрозванных отметил, что географическое положение требует организовать систему обработки, утилизации и площадки захоронения, расположенных исключительно на территории региона.

«На встрече с Президентом этот вопрос обсуждался. Глава государства поддержал наши предложения по модернизации системы обращения с ТКО. Для нас в приоритете задачи по улучшению экологической ситуации и повышению качества жизни населения. В этих вопросах для нас важна совместная работа с Российским экологическим оператором, у которого есть большой опыт и положительные практики по созданию современных сортировочных и перерабатывающих комплексов», — отметил врио губернатора.