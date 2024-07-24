Глава РЭО обсудил с губернатором Тамбовской области развитие отрасли ТКО в регионе

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым, на ней обсуждался проект по созданию нового объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и проект по утилизации осадков сточных вод.

«Обсудили конкретные действия по развитию отрасли в регионе. Принято принципиальное решение о создании в регионе объекта, который обеспечит выполнение национальных целей в сфере обращения с отходами», — сообщил Денис Буцаев.

Для объекта уже получены положительные заключения государственных экспертиз. Планируется, что строительство начнется в этом году.

«РЭО готов обеспечить финансирование до 95% от стоимости объекта», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Также глава РЭО и губернатор Тамбовской области договорились на встрече о совместной работе над проектом по утилизации осадков сточных вод в регионе.