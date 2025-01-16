Глава РЭО исполнил мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»

Полина из Новосибирской области и Айдана из Карачаево-Черкесии получили подарки, о которых мечтали на Новый год, в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Мечты девочек исполнил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Акция „Елка желаний“ ежегодно не только помогает сделать мир лучше, но и объединяет людей вокруг общих ценностей: любви, взаимопомощи и заботы о ближнем. Искренне верю, что каждый из нас может исполнить мечты многих ребят, подарив им не просто подарки, а частичку тепла и заботы», — отметил Денис Буцаев.

Полина Ефремова из Новосибирска страдает синдромом дауна. Помимо колонки «Алиса», о которой мечтала 11-летняя девочка, глава РЭО подарил абонемент в бассейн, ведь это очень важно для развития Полины.

Семья 14-летней Айданы Баисовой из Черкесска многодетная. Девочка мечтала о спортивном костюме. Помимо него ей также подарили планшет для учебы.

Сама акция «Елка желаний» еще продолжается, исполнять детские мечты можно вплоть до конца февраля.