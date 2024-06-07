Глава РЭО и врио Калининградской области обсудили развитие инфраструктуры ТКО в регионе

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудили развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Рабочая встреча прошла 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В Калининградской области реализуются проекты, в рамках которых будут построены современные комплексы по обращению с отходами. Проекты направлены на достижение регионом показателей нацпроекта „Экология“. В частности на прошедшей встрече обсуждался концессионный проект по созданию объекта мощностью 350 тысяч тонн в год», — сообщил Денис Буцаев.

На встрече обсуждались варианты реализации концессионного проекта и статус исполнения дорожной карты.

«Для региона были и остаются весьма значимыми глубокое понимание ППК РЭО узких и проблемных мест в текущей ситуации с объектами размещения и обработки отходов, а также опыт и участие компании в реализации региональных проектов в сфере обращения с ТКО. Расширение сотрудничества с российским экологическим оператором позволит упростить и ускорить решение ряда ключевых для региона задач, в первую очередь, ускорение создания дополнительных мощностей, строительство которых осуществляется в рамках концессионного соглашения. По нашим оценкам, концессионер планирует выйти на строительную площадку уже в начале 3-го квартала текущего года», — сообщил Алексей Беспрозванных.

РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.