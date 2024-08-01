Глава РЭО и Посол Омана обсудили взаимодействие в сфере обращения с ТКО

Фото: РЭО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман в Российской Федерации господином Хамудом Салим Аль Тувайхом.

«На встрече мы обсудили сотрудничество России и Омана в области экономики замкнутого цикла, в частности взаимодействие РЭО с профильными министерствами и ведомствами арабских стран. РЭО заинтересован в обмене технологическим опытом и в инвестиционном взаимодействии с профильными государственными и коммерческими организациями Омана», — сообщил Денис Буцаев.

Господин Хамуд Салим Аль Тувайх подтвердил заинтересованность Султаната Оман в российских современных технологиях и оборудовании в области обращения с отходами, а также российском опыте нормативного и законодательного регулирования отрасли.

Глава РЭО и Посол рассматривают возможность организации визита делегации Омана в РФ для ознакомления с комплексными объектами по переработке отходов и проведения рабочих встреч со специалистами РЭО.

Также участники встречи обсудили вопросы многостороннего сотрудничества на полях крупнейших международных площадок для продвижения идей по достижению устойчивого развития и углеродной нейтральности.

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