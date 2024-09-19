Глава РЭО и губернатор Приморья обсудили развитие инфраструктуры ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочее совещание с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на котором обсуждался вопрос создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.

«В Приморском крае реализуется ряд концессионных проектов по созданию объектов обращения с ТКО. Совместно с региональным правительством РЭО создаст проектные компании для реализации проектов. На встрече также обсудили вопрос изысканий на земельных участках, они будут проведены в сентябре за счет регионального бюджета. Создание новых объектов позволит Приморью достичь показателей нацпроекта „Экология“», — сообщил Денис Буцаев.

Проектно-сметная документация (ПСД) на объекты обращения с ТКО будет разработана в следующем году.

По словам Олега Кожемяко, достигнутые договоренности позволят Приморью навести порядок в сфере обращения с отходами.

«Определились с развитием такой важной и нужной отрасли, как утилизация коммунальных отходов. В ней накопились определенные проблемы — практически в каждом муниципалитете техника не справляется с вывозом мусора, не хватает контейнеров, мощностей по переработке. Обсудили все эти вопросы и приняли решение, на реализацию которых заложим средства в бюджете-2025. Это закупка дополнительных мусоровозов, контейнеров. Кроме того, Российский экологический оператор поможет с приобретением мусоросортировочных, перегрузочных станций. Работа в этом направлении и поддержка со стороны Правительство РФ по лизингу техники дадут возможность организовать систему по своевременному вывозу отходов, переработке ТКО, наведению порядка в этой отрасли», — обозначил Губернатор.

Все проекты реализуются на основе концессионных соглашений. Их общая стоимость составляет 17,8 млрд рублей. Мощность обработки — 519 тонн в год.