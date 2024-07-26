Глава Ассоциации «Ресурс» рассказала об экономике замкнутого цикла на Конгрессе зеленых технологий

Фото: РЭО

Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова выступила 8 июля на сессии «Переработка промышленных отходов: внедрение новых технологий и монетизация проектов» в рамках Конгресса зеленых инноваций в Москве.

«Теперь, в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, 25% всех отходов должно быть переработано. Это масштабная задача. Пока еще не до конца осознана региональными и отраслевыми ответственными лицами. Первый шаг на этом пути — понять объемы образуемых отходов. И на этом этапе крайне важно, чтобы и регионы имели доступ к текущей отчетности, подаваемой предприятиями, в региональном разрезе. На сегодня с этим есть сложности.

Второе важное направление — сегодня государство предоставляет финансовые стимулы для внедрения бережливого производства, которое должно снижать объем отходов. Кроме того  при создании техно- и промпарков эффективно применять принцип «промышленного симбиоза», когда отходы одного производства сразу идут как сырье для другого, а для сокращения логистических издержек  эти предприятия локализованы на одних площадках. Эти меры поддержки уже работают. Правда, они рассредоточены  по разным федеральным и региональным органам-кураторам. Мы помогаем компаниям в «навигации» по этим мерам поддержки», — отметила Гулимова.

Она также рассказала о содействии развитию рынка применения вторсырья, разработке для этого стандартов, взаимодействии с инновациями и новых методах переработки.

Конгресс зеленых инноваций призван объединить представителей промышленного сектора, государства, научно-исследовательских институтов и общественных организаций для обмена опытом в сфере регулирования рынка зеленых технологий.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте