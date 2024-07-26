Глава Ассоциации «Ресурс» рассказала об экономике замкнутого цикла на Конгрессе зеленых технологий

«Теперь, в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, 25% всех отходов должно быть переработано. Это масштабная задача. Пока еще не до конца осознана региональными и отраслевыми ответственными лицами. Первый шаг на этом пути — понять объемы образуемых отходов. И на этом этапе крайне важно, чтобы и регионы имели доступ к текущей отчетности, подаваемой предприятиями, в региональном разрезе. На сегодня с этим есть сложности.

Второе важное направление — сегодня государство предоставляет финансовые стимулы для внедрения бережливого производства, которое должно снижать объем отходов. Кроме того при создании техно- и промпарков эффективно применять принцип «промышленного симбиоза», когда отходы одного производства сразу идут как сырье для другого, а для сокращения логистических издержек эти предприятия локализованы на одних площадках. Эти меры поддержки уже работают. Правда, они рассредоточены по разным федеральным и региональным органам-кураторам. Мы помогаем компаниям в «навигации» по этим мерам поддержки», — отметила Гулимова.

Она также рассказала о содействии развитию рынка применения вторсырья, разработке для этого стандартов, взаимодействии с инновациями и новых методах переработки.

Конгресс зеленых инноваций призван объединить представителей промышленного сектора, государства, научно-исследовательских институтов и общественных организаций для обмена опытом в сфере регулирования рынка зеленых технологий.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).