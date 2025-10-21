Глав муниципальных образований обучат экономике замкнутого цикла

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) запускает новую проектную команду «Экомуниципалитет» в рамках своего флагманского проекта «Муниципальный диалог». Наставником команды стал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В качестве федерального эксперта по направлению «Экомониторинг» в проектную команду вошел советник генерального директора Российского экологического оператора по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.

«Развитие современной комплексной системы государственного экологического мониторинга является одним из значимых условий достижения национальной цели развития по обеспечению экологического благополучия», — отметили в пресс-службе РЭО.

Задача команды провести обучающие вэбинары для глав муниципальных образований и подготовить предложения по приоритетным инициативам по направлениям проекта.

«Справиться с экологическими вызовами можно только сообща: в эту работу должны быть включены все уровни власти — от федерального до местного, — отметил Сергей Егоршев. — Нельзя допускать дефицита экологической информации, необходимой для обеспечения и поддержания благоприятной обстановки, оперативного реагирования на возможные факты нарушения природоохранного законодательства. Развитие экомониторинга на муниципальном уровне — это важный шаг к обеспечению экологического благополучия».