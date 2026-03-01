Гидролог Кондратьев заявил, что экстремальное иссушение Туры угрожает экосистеме Тюмени

Ученые предупредили, что лето 2026 года станет решающим периодом для реки Тура в Тюмени. Даже при оптимистичном сценарии река может не вернуться к нормальным показателям после трех лет подряд низкого уровня воды, сообщил NashGorod.ru .

Последние сезоны показали устойчивое ухудшение ситуации. Как отметил доктор географических наук, специалист по гидрологии и динамике речных систем Александр Кондратьев, нынешнее положение связано не с единичной случайностью, а формированием долгосрочного маловодного периода.

Согласно исследованиям, летний сезон 2026 года грозит новым снижением уровня Туры примерно до границы нулевой отметки гидропоста. Для населения это чревато ухудшением качества водной среды, проблемами в работе городских служб и состоянием береговых зон. Если ситуация ухудшится еще сильнее, город столкнется с уровнем воды ниже минус 70 сантиметров, что создаст серьезные экологические и инфраструктурные проблемы.