Гидролог Болгов отметил, что в Курганской области не ожидается повторения катастрофы 2024 года с паводком

В Курганской области прогнозируется высокий уровень воды в реке Тобол и других реках, берущих начало в Казахстане. Однако, по словам главного научного сотрудника, заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаила Болгова, катастрофических последствий, подобных тем, что были в 2024 году, не ожидается, сообщил сайт URA.RU .

«В Курганской области прогнозируется высокий уровень воды в Тоболе и других реках, истоки которых находятся на территории Казахстана. В этих районах за зиму накопился значительный запас влаги в снежном покрове», — сообщил гидролог.

Предварительный прогноз Росгидрометцентра России также не предвещает опасных значений. Уровень воды в Тоболе в марте — мае ожидается ниже критических отметок — 800 см у Звериноголовского и 630 см у Кургана. При таких значениях не прогнозируют затопления жилых домов. Проблемы могут возникнуть только на подъездных дорогах и мостах.

Однако, по данным долгосрочной гидрологической модели синоптика-любителя Ильи Винштейна, в Кургане ожидается высокое половодье на реке Тобол. Максимальный уровень воды в случае резкого потепления может подняться до 870 см, что на 280 см выше нормы. В среднем ожидается 750 см.