Герпетолог Черлин предупредил о гадюках в осенних лесах

Гадюки в Подмосковье сохранят активность до похолодания, поэтому грибникам и отдыхающим стоит соблюдать осторожность. Герпетолог Владимир Черлин рассказал, как избежать встречи со змеей, сообщает Москва 24 .

В период бабьего лета змеи выползают из укрытий, чтобы погреться на солнце. Гадюка может укусить во время сбора грибов или ягод, если человек случайно коснется ее рукой в траве или под листьями.

«Надо иметь при себе палку и, прежде чем срывать что-то, шевелить ею траву, листья. Если там есть змея, она сразу удерет», — отметил Черлин.

Эксперт подчеркнул, что гадюки не нападают первыми и не преследуют людей. Поднятая голова змеи не означает готовность к прыжку: так она пытается рассмотреть человека. Кричать или хлопать, чтобы прогнать пресмыкающееся, бесполезно, поскольку у него нет органов слуха.

Когда дневная температура опустится примерно до плюс 10 градусов, гадюки уйдут в спячку, добавил Черлин.