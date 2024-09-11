Геномную базу данных арктических организмов начали создавать в России

«Роснефть» начала создавать проект базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Работа начнется с анализа биологических видов, представленных в регионе, и выбора наиболее ценных из них. Одной из первоочередных задач назвали сборку полного генома белого медведя.
К проекту привлекли сотрудников МГУ имени Ломоносова и других ведущих институтов. В работе применят новейшие генетические технологии.
«Роснефть» назвала программу изучения Арктики самой масштабной с советских времен. По данным компании, за 10 лет состоялось более 50 комплексных экспедиций и глобальных исследований.
В мае стратегический участок Арктики на Шпицбергене выставили на торги за 300 миллионов евро.
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