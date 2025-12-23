Гендиректор РЭО рассказала о планах по строительству новых объектов обращения с отходами и подготовке кадров для отрасли

23 декабря на площадке Национального центра «Россия» состоялось пленарное заседание «100 проектов будущего России. Экология». О ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие» рассказали министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и руководители природоохранных ведомств.

С докладом о планах по развитию отрасли обращения с отходами, и формировании экономики замкнутого цикла выступила генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

Она обратила внимание, что основа достижений отрасли — это ее кадры. Поэтому РЭО совместно с ведущими вузами, научными организациями и бизнесом ведут системную работу по развитию кадрового потенциала отрасли.

«С 2019 года мы ввели в эксплуатацию более 300 объектов в 74 регионах. Это предприятия по сортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. На очереди — еще сотни объектов. И везде нужен высококлассный персонал. — сказала Ирина Тарасова. — Впереди масштабное строительство по всей стране. При участии РЭО будут созданы 229 предприятий. Они смогут ежегодно обрабатывать более 12 миллионов тонн отходов. Общая сумма инвестиций составит порядка 330 миллиардов рублей».

Гендиректор РЭО напомнила, что в 2021 году Российский экологический оператор создал Консорциум по переходу к экономике замкнутого цикла.

Он объединяет ведущие образовательные организации, профильные научные центры, предприятия реального сектора и финансовые институты.

Сегодня в Консорциум входят 57 участников, их число продолжает увеличиваться. В том числе в 2025 году к объединению присоединились восемь организаций, среди которых Курчатовская школа, Росбиотех, Новосибирский университет экономики и управления, Государственный университет по землеустройству и другие.

Консорциум уже разработал 27 образовательных программ, которые охватывают бакалавриат, магистратуру, профессиональную переподготовку, а также онлайн-курсы.

Кроме того, Российский экологический оператор вместе с вузами разработал модульные образовательные решения, которые внедряют в действующие учебные программы. Эти модули востребованы даже в тех направлениях подготовки, которые напрямую не связаны с экологией.