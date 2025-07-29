Гендиректор РЭО посетила с рабочим визитом Северную Осетию

Генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова посетила Северную Осетию — Аланию с рабочим визитом. В ходе поездки состоялась встреча с руководством субъекта, на которой обсудили ключевые направления развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Также гендиректор РЭО осмотрела строящийся в регионе объект обращения с ТКО.

«Сегодня перед регионами стоят амбициозные задачи: увеличение объемов обработки и утилизации отходов, сокращение захоронения и обеспечение прозрачности всей цепочки — от контейнера до полигона, — подчеркнула Ирина Тарасова. — Мы продолжим оказывать методическую и организационную поддержку субъектам для достижения общенациональных целей в сфере экологии».

Особое внимание во время визита было уделено созданию современной инфраструктуры — комплексов по обработке отходов, контейнерных площадок, а также техническому оснащению региональных операторов. Стороны отметили важность комплексного подхода к решению задач в сфере обращения с отходами, направленного на достижение целевых показателей национального проекта «Экологическое благополучие». Российский экологический оператор подтвердил готовность продолжать сопровождение региона на всех этапах реформы.