Гендиректор РЭО обсудил с главой Тувы решение проблем с мусоровозами и реализацию инфраструктуры в регионе

«Регион заявил о необходимости закупки 103 единиц транспортных средств, поскольку дефицит техники на территории Республики составил 78%. Кроме того, существует потребность в создании новых мест накопления (1110 штук), сейчас их дефицит — около 63%. Мы видим, что регион заинтересован в исправлении текущей ситуации и готов предпринимать необходимые действия для создания устойчивой системы обращения с отходами. В частности, в активной фазе находится дорожная карта по реализации инфраструктуры. Проектно-сметная документация уже подготовлена и направлена для получения экспертизы», — отметил глава РЭО.

Глава Республики Владислав Ховалыг также отметил важность вопросов, которые обсуждались на встрече.

«Самые острые проблемы в Туве — нехватка техники для вывоза мусора, а также отсутствие построенных по всем требованиям полигонов. Имеем 29 единиц спецтехники, 5 из которых приобретены в текущем году. За 9 месяцев регоператором вывезено 48 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В настоящее время в РЭО на согласовании находится дорожная карта по реализации инвестпроекта по созданию объекта в сфере обращения с ТКО на территории Кызылского района на основе концессионного соглашения. В беседе с Денисом Петровичем обозначил, что лично возглавил вновь созданную межведомственную рабочую группу по вопросам обращения с ТКО на территории республики. Мы еще налаживаем систему, поэтому поддержка РЭО нам очень важна», — подчеркнул глава Республики.

На территории Республики Тыва работает один региональный оператор в двух зонах деятельности. Ежедневно региональный оператор Тувы использует 29 единиц специализированной техники. Эта информация внесена в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО).