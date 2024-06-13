Гендиректор РЭО и глава Камчатки обсудили создание КПО «Елизовский» на 100 тысяч тонн

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудили детали проекта по созданию объекта «Елизовский» мощностью 100 тысяч тонн в год.

«В Камчатском крае будет построен комплексный объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) „Елизовский“, мощность сортировки на котором составит 100 тысяч тонн в год, утилизации — 60 тысяч тонн. Создание объекта позволит Камчатскому краю почти полностью выполнить показатели нацпроекта „Экология“», — отметил Денис Буцаев.

Владимир Солодов в свою очередь подчеркнул, что реализация масштабного проекта имеет особое значение для Камчатского края.

«Камчатка — один из лидер среди регионов страны в сфере экологического движения. Реализация данного проекта играет особое значение, поскольку экологическое благополучие и защита природы — главный приоритет развития региона. Во взаимодействии с нашим надёжным партнёром мы построим ЭКОтехнопарк, который будет отвечать всем современным нормам и требованиям, позволит реализовать на территории края систему экономики замкнутого цикла», — сказал Владимир Солодов.

На встрече обсуждалась разработка проектно-сметной документации, проведение государственных экспертиз, подготовка частной концессионной инициативы.