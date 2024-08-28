Гана, Нигер и Камерун обсудили с Россией совместные подходы в сфере обращения с отходами

«РЭО развивает сотрудничество Российской Федерации и стран Африки в области обращения с отходами. Российский экологический оператор заинтересован в обмене технологическим опытом с нашими иностранными коллегами из профильных министерств и ведомств, в том числе с главами муниципалитетов Нигера, Камеруна и Ганы, с чьими делегациями прошли встречи», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты РЭО обсудили применение российских технологий в области обращения с отходами и решения, направленные на эффективную утилизацию вторичных материальных ресурсов. Участники встреч также обсудили возможности, которые предоставляют крупнейшие международные мероприятия для продвижения идей устойчивого развития и принципов экономики замкнутого цикла.