Фотоловушки обнаружили 50 нарушений вывоза стройотходов в Самарской области

Региональный оператор АО «Экология» запустил масштабный проект по пресечению незаконного вывоза строительных отходов и выявлению нарушителей. С помощью фотоловушек и систем видеонаблюдения в проблемных зонах регоператор фиксирует факты нарушений и госномера тех, кто незаконно вывозит строительные отходы и ведет предпринимательскую деятельность.

«Незаконная перевозка отходов наносит значительный ущерб окружающей среде и здоровью людей. Неконтролируемое размещение стройотходов приводит к загрязнению почвы, воды и воздуха, провоцирует распространение заболеваний. В Самаре начали применять современные технологии для борьбы с нарушителями — установили фотоловушки и привлекли к ежедневному мониторингу специальные группы наблюдателей. С 5 июня они выявили 50 нарушений, о которых сообщили в компетентные органы. Напоминаем, что за несанкционированный сброс отходов предусмотрены штрафы», — рассказали в пресс-службе Российского экологического оператора.

В соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ, за выброс отходов в неположенном месте граждане могут заплатить от двух до трех тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч, а юридические лица — от 200 до 350 тысяч рублей. При повторном нарушении или при транспортировке отходов I–IV классов опасности без соответствующих документов, штрафы могут быть выше.

Примечательно, что строительные отходы не относятся к категории твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Масштаб борьбы с нарушителями будет расширяться — мы планируем установку дополнительных камер видеонаблюдения, проведение регулярных рейдов совместно с контролирующими органами, усиление надзора на проблемных участках. Я призываю граждан внести вклад в решение данной проблемы, своевременно сообщая о случаях незаконного сброса мусора по телефону горячей линии — 8 800 100 37 00», — прокомментировал ситуацию Генеральный директора АО «Экология» Андрей Викторович Шестаков.

Граждане могут внести вклад в решение данной проблемы, своевременно сообщая о случаях незаконного сброса отходов. Сделать это также можно через «РЭО Радар» — сервис, созданный РЭО. Он позволяет собирать жалобы и сообщения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТКО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора и другое.

С помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Сообщения передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы «РЭО Радар» сервис позволил решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.