Фотофиксация вывоза мусора заработала на миллионе контейнерных площадок России

В 2025 году фотофиксация вывоза мусора заработала в большинстве российских регионов. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев в беседе с ведущей 360.ru Кристиной Мирошниченко.

«В 2025 году на всей территории России внедрили инструмент мониторинга вывоза отходов с контейнерных площадок и их содержания. Всего охватили более одного миллиона мест сбора твердых коммунальных отходов», — рассказал замминистра.

По словам Буцаева, благодаря ИИ удается быстро установить, когда вывезли отходы и насколько корректно это сделали.

Он обратил внимание, что всего за год построили 11 тысяч контейнерных площадок (123% от годового плана) и установили 60 тысяч современных контейнеров (около 130% плана).

«В дальнейшем мы эту работу планируем продолжить. Уже есть план на ближайшие три года. Это позволит обеспечить лицо реформы», — резюмировал спикер.