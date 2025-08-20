Форум «Экосистема. Заповедный край» завершился на Камчатке

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» завершился 18 августа на Камчатке. В нем приняли участие делегаты из России и других стран — при этом не только уже взрослые специалисты, но и школьники, которым небезразлична тема экологии.

Среди участников — представители МИД, Минэнерго, правительства Камчатского края и других органов. Они обсудили ключевую роль «чистой» энергии в развитии, инновационные технологии, а также карьерные возможности для молодежи.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев на пленарном заседании форума заявил, что «зеленая» компонента необходима для успешной стратегии развития.

«Чистая надежная атомная энергетика сегодня — это пятая часть всей электроэнергии, произведенной в России, а также портфель заказов на 36 энергоблоков в зарубежных странах», — подчеркнул он.

Кроме того, представители госкорпорации рассказали о реализуемых экологических проектах — в частности, рекультивации бывших полигонов и создании системы управления опасными отходами.