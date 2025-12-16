Фильм «Земля, я с тобой» получил Национальную экологическую премию

Документальный фильм «Земля, я с тобой» стал лауреатом XXIII Национальной экологической премии имени Вернадского. Он победил в номинации «Вклад СМИ в устойчивое развитие», что подчеркивает его значимость как просветительского инструмента.

Фильм построен как спор между скептически настроенной певицей и блогером Ариной Даниловой и замглавы департамента коммуникаций Росатома и знатоком интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Константином Рудером.

Чтобы найти ответы на вопросы, съемочная группа посетила несколько уникальных локаций — плавучую станцию «Академик Ломоносов» в Певеке, стройплощадку АЭС «Аккую» в Турции, город атомщиков Green City в Бангладеш и Белоярскую АЭС в Свердловской области.

«Для нас фильм стал мостом между сложными атомными технологиями и сердечным пониманием людей. Я рад, что фильм, в который мы вложили душу, оценен по достоинству на таком высоком уровне», — признался Рудер.

Картину можно посмотреть бесплатно на странице Музея «Атом» в социальных сетях.