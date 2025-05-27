Фетисов: флагманом станут компании, которые используют зеленую энергетику

Атомные технологии играют большую роль в сохранении окружающей среды. Об этом на заседании Комиссии Государственного Совета России по направлению «Экологическое благополучие» заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, заместитель председателя Общественного совета Росатома Вячеслав Фетисов.

Он отметил, что будущее за отраслями, которые возьмут на себя ответственность в выборе технологичных решений. По его словам, флагманом станут предприятия, использующие чистую энергетику.

«Сегодня среди участников конгресса мы видим Росатом, который не только является источником зеленой энергии, но и активно включается в проекты по ликвидации ущерба, накопленного другими промышленными отраслями десятилетиями», — добавил Фетисов.

Он подчеркнул, что тема ответственности бизнеса в вопросах охраны природы является одной из самых важных. По его мнению, в стране есть много положительных примеров, когда предприниматели добровольно включаются в экономику замкнутого цикла, однако есть и обратные ситуации.

Депутат также призвал уделить особое внимание на состояние нерестовых рек на Алтае, Байкале, Сахалине и в других регионах, где фиксируют много случаев браконьерства.