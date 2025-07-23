Фенольный отстойник ликвидируют в Улан-Удэ

Федеральный экологический оператор представил проект ликвидации и рекультивации фенольного отстойника в Улан-Удэ. Разрабатывали документацию с 2023 года.

Отстойник, образовавшийся в 1987 году, представлял опасность из-за отсутствия изоляции и инженерной защиты. Загрязняющие вещества попадали в почву и подземные воды, отравляя Байкальскую природную территорию.

С 2005 года его пытались ликвидировать, но все ранее предлагаемые варианты были слишком рискованными. В итоге после научно-технической экспертизы разработали проект, по которому по периметру установят защитную завесу, затем вывезут каменноугольную смолу — главный источник загрязнения, — а в конце уложат специальное гидроизоляционное покрытие.

«Мы надеемся, что проект будет успешно реализован и в будущем станет примером того, как нужно решать такие сложные задачи — профессионально, системно и в интересах людей и природы», — отметила министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Наталья Тумуреева.