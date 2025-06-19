Федеральный экологический оператор будет сотрудничать с правительством Ярославской области

Гендиректор Федерального экологического оператора Максим Погодин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь стороны будут вместе реализовывать проекты в сфере обращения с отходами I и II классов.

Среди ближайших планов — разработать план развития инфраструктуры, чтобы жителям было максимально просто и удобно сдавать на переработку использованные ртутные лампы, батарейки и другие опасные отходы. Сегодня они зачастую попадают на мусорные полигоны и таким образом сильно вредят окружающей среде.

Региональные власти сейчас собирают информацию о пунктах сбора по области. Позже ее передадут ФЭО.

«Мы считаем необходимым расширять соответствующую инфраструктуру, делать ее более удобной и доступной для каждого, а также информировать население о важности правильной утилизации химических источников тока», — отметил Погодин.

Всего в Ярославской области, предположительно, около 280 пунктов приема батареек и ртутных ламп на базе МФЦ, вузов, школ, торговых центров и муниципальных администраций.