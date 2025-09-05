Федеральные общественники проверили комплексы по переработке отходов в Крыму

Рашид Исмаилов, возглавляющий Российское экологическое общество и Общественно-экспертный совет по нацпроекту «Экологическое благополучие», проинспектировал строительство объекта утилизации отходов мощностью 500 тысяч тонн в Белогорском районе Крыма.

Готовность комплекса оценивается в 90%. Он будет способен перерабатывать почти 50% от общего объема твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в регионе. Запуск запланирован на текущий год. Помимо утилизации на объекте будет осуществляться сортировка отходов с целью производства техногрунта и RDF-топлива.

В инспекционной поездке также приняли участие Светлана Маслова, заместитель председателя Совета министров республики, Дмитрий Чумаков, глава Белогорского района, а также представители Крымского отделения Российского экологического общества. Специалисты удостоверились в высоком качестве строительства комплекса и его современного оборудования, полностью готового к работе.

В Крыму возводятся еще два аналогичных объекта — в Сакском и Ленинском районах. Они строятся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие». Финансирование всех строительных работ осуществляется за счет федерального бюджета.