Ежегодный весенний субботник провели в Клину

Сотрудники компании «Напитки Вместе» в Клину вместе с семьями вышли на субботник. Работы прошли на стадионе «Строитель», который скоро должен открыться после реконструкции, и у братской могилы советских воинов, павших в битве за Москву.

Заводчане высадили больше 260 саженцев черемухи, спиреи, гортензий и красного клена.

«Наша компания активно реализует корпоративно-социальные проекты в родном регионе. Мы убеждены, что подобные инициативы укрепляют связь бизнеса с природой и обществом, и намерены продолжать эту работу в долгосрочной перспективе. Мы уже запланировали мероприятия ко Дню экологии. Своим личным примером мои коллеги призывают и вдохновляют других жителей города и подрастающее поколение бережно относиться к природе, к родному городу, чтить его традиции и историю, активно участвовать в социальной жизни нашего Подмосковья», — заявил исполнительный директор Клинского производственного комплекса компании Дмитрий Потапов.

В прошлые годы по программе «Нам здесь жить» коллектив завода высадил сирень, клены в Сестрорецком парке, яблоневый сад на Экоострове и установили экологические лавочки из переработанного пластика.