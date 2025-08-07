Еврейская АО закупит 16 мусоровозов по программе льготного лизинга

Региональный оператор из Еврейской автономной области заключил договор на поставку 16 мусоровозов в рамках программы льготного лизинга. Это первая поставка спецтехники на Дальний Восток по этой программе, реализуемой при поддержке Российского экологического оператора.

«Программа льготного лизинга уже показала свою эффективность — регионы получают возможность обновить автопарк и выстроить стабильную систему вывоза отходов. Теперь к ней присоединился и Дальний Восток. Это важный шаг к тому, чтобы экологическая реформа была равномерно реализована по всей стране», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Программа льготного лизинга разработана Российским экологическим оператором совместно с Минприроды России и АО «Росагролизинг». «Она дает возможность региональным операторам приобретать технику на выгодных условиях — с первоначальным взносом от 0%, сниженной ставкой (на сегодняшний день это 13,5%) и сроком лизинга до пяти лет», — добавили в пресс-службе ППК РЭО.

Дополнительно с территории Дальневосточного федерального округа поступили заявки из Магаданской области, Забайкальского края, Чукотского автономного округа, а также Республики Саха (Якутия) на 21 единица техники. По ним в настоящее время идет процедура согласования.

Больше об условиях лизинга и требованиях к заявке можно узнать на сайте проекта.