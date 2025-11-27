Еще четыре образовательные организации присоединились к Консорциуму «Экономика замкнутого цикла»

Курчатовская школа, Государственный университет по землеустройству, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «МИЭТ»* стали новыми участниками Консорциума. Гендиректор РЭО Ирина Тарасова подписала с ними меморандум о присоединении. На встрече также присутствовал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

«Спустя всего четыре года после создания Консорциум уже насчитывает 53 участника. Это ведущие образовательные учреждения страны, профильные научные организации, предприятия реального сектора и банки, — сообщила Ирина Тарасова. — Благодаря общим усилиям членов Консорциума появилось 27 новых образовательных программ. Сегодня людей, вовлеченных в этот важный процесс, станет еще больше. Коллеги, уверена, что ваш бесценный опыт станет большим вкладом в подготовку квалифицированных специалистов в сфере экономики замкнутого цикла».

По словам Дениса Буцаева, присоединение новых партнеров усилит экспертное ядро объединения.

«Работа участников Консорциума позволяет нам выстраивать непрерывную систему подготовки кадров: от школьников и студентов до аспирантов и исследователей. Совместные программы, исследовательские проекты и пилотные решения, которые будут реализованы с участием новых членов, станут основой для внедрения современных технологических и управленческих практик в отрасли обращения с отходами», — добавил заместитель министра.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа Консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В объединение могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла. Всего к нему присоединились более 30 вузов, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.

*Справочно:

ГБОУ «Курчатовская школа» — один из флагманов столичного школьного образования, реализующий инженерные, естественно-научные и ИТ-профили, а также проектное обучение в связке с ведущими вузами и научными центрами.

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» — специализированный отраслевой университет, готовящий кадры в области землеустройства, кадастра, территориального планирования, экологии и рационального природопользования.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) — один из ведущих технических и исследовательских вузов России, признанный центр подготовки специалистов в области ядерных технологий, физики, информационной безопасности и высоких технологий.

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) — ведущий российский вуз в области микро- и наноэлектроники, радиоэлектроники, телекоммуникаций и цифровых технологий, базирующийся в Зеленограде.