Еще 139 пунктов приема старой обуви появилось на федеральной карте «Уберу»

Команда «Уберу» (Uberu) совместно с компанией Ralf Ringer добавила 139 пунктов приема вторсырья на карту в мобильном приложении и на сайте . Граждане могут сдать в такие пункты на переработку старую обувь.

«Для эффективного формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране необходима вовлеченность как можно большего количества производителей и представителей ретейла в процесс сбора вторичных ресурсов. Проявление максимальной ответственности за отходы, которые образуются в результате использования товаров населением, позволит снизить объемы захораниваемых отходов, а значит, уменьшить антропогенное воздействие на окружающую среду», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

С 2021 года компания Ralf Ringer запустила экологическую программу «Добробувь», в рамках которой можно принести любую обувь в фирменные магазины и брендированные контейнеры и подарить ей вторую жизнь.

«Уберу» и Ralf Ringer добавили 139 пунктов приема обуви в более чем 50 городах России. Всего же партнерами РЭО нанесено на карту «Уберу» 329 точек, где можно сдать старую обувь и тем самым сократить образование отходов на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО).

Помимо пунктов приема обуви, «Уберу» содержит более 65 тысяч пунктов приема различных видов вторсырья, а также ряд экоактивностей, за которые можно получить экойны и потратить их в магазинах партнеров.

Проверить наличие пункта приема обуви в своем городе можно в приложении «Уберу»: App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. Следить за новостями «Уберу» можно в Telegram-канале и группе VK.